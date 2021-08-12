Саратовская прокуратура разобралась с опасными батутами

Прокуратура Саратовской области провела проверку работы батутов в Заводском районе Саратова. Об этом пишут на сайте надзорного органа.

Проверка показала, что ООО «Строительно-Монтажное Управление-14» допустило множество нарушений при организации работы аттракционов. Так, не было журналов эксплуатации надувных батутов, учета допуска аттракционов и использования, адресов и телефонов экстренных служб. Также отсутствовала информация о подготовке, стажировке и подтверждении квалификации оператора, батуты были негерметичны. Зафиксированы и прочие нарушения.

Прокуратура Заводского района внесла директору компании представление. Все нарушения устранили, а директора оштрафовали.

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