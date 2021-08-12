МЧС предупреждает о ливнях и сильной жаре в Саратовской области

МЧС Саратовской области предупреждает жителей региона о сильной жаре и грозах завтра, 13 августа.

Завтра по региону пройдут дожди и грозы. В Правобережных районах ожидаются ливни.

Юго-восточный ветер усилится до 22 метров в секунду (в Саратове – до 15 м/с).

Максимальные температуры будут колебаться в диапазоне от 35 до 38 градусов выше нуля.

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