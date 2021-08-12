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Общество12 августа 2021 13:58

От коронавируса в Саратовской области умерла девочка

В больницу родственники обратились слишком поздно
Источник:kp.ru
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В Саратовской области от коронавируса умерла 16-летняя девочка

В Саратовской области от коронавируса умерла 16-летняя девочка

В Саратовской области с начала пандемии от коронавируса умерли четыре ребенка. Один из них – недавно.

Об этом на брифинге в минздраве 12 августа заявил заместитель министра Денис Грайфер.

- От осложнений новой коронавирусной инфекции скончалась несовершеннолетняя девочка 16 лет, имела в анамнезе тяжелую сопутствующую неврологическую патологию. Кроме того, имело место позднее обращение в лечебное учреждение, - уточнили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения.