От коронавируса в Саратовской области умерла девочка

В Саратовской области от коронавируса умерла 16-летняя девочка

В Саратовской области с начала пандемии от коронавируса умерли четыре ребенка. Один из них – недавно.

Об этом на брифинге в минздраве 12 августа заявил заместитель министра Денис Грайфер.

- От осложнений новой коронавирусной инфекции скончалась несовершеннолетняя девочка 16 лет, имела в анамнезе тяжелую сопутствующую неврологическую патологию. Кроме того, имело место позднее обращение в лечебное учреждение, - уточнили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения.