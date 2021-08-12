Саратовскому автолюбителю во время погони прострелили колесо воронежские полицейские

В Воронежской области полицейским пришлось стрелять по колесам пьяного саратовца. Об этом сообщила пресс-служба местного ГУ МВД.

Примерно в 11 ночи сотрудники ДПС по Подгоренскому району получили сообщение о пьяном мужчине, который разъезжает на черной Daewoo Nexia по селу Белогорье.

Прибыв на место, стражи порядка нашли нарушителя спокойствия и включили сигналы, призывающие остановиться. Тем не менее, мужчина тормозить не стал, а нажал на газ.

Пытаясь скрыться, водитель выехал на дорогу «Белгород-Павловск», по которой направился в сторону дороги М4-«Дон». По дороге мужчина нарушал ПДД, создавал опасные ситуации и игнорировал требования ГИБДД остановиться.

Примерно в 00:10 машину остановили выстрелом по колесу. После остановки водитель попытался убежать, но ему не дали.

Дебоширом оказался 29-летний житель Саратовской области, у которого никогда не было водительских прав. В крови нашли количество алкоголя, дающее легкое опьянение.

На водителя завели шесть административных дел. По четырем нарушениям его оштрафовали на 12,4 тысяч рублей. Материалы по остальным делам направили в суд.

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