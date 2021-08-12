После посещения Володиным бывшего авиационного завода началась проверка

Сегодня, 12 августа, спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил сделать в здании бывшего авиационного техникума в Саратове школу. Начальник управления по охране объектов культурного наследия Саратовской области Владимир Мухин рассказал корреспонденту «КП-Саратов» о том, какие действия будут предприняты в дальнейшем:

- Начались контрольные мероприятия по отношению к владельцу объекта. Есть понимание, и от них тоже, что уже с сегодняшнего дня они начнут исправлять ситуацию, приводить объект в порядок, а дальше мы посмотрим, какие результаты. При необходимости выдадим предписание о плановом проведении мероприятий на объекте, - рассказал Мухин.

Также чиновник уточнил, что владелец, арбитражный суд, готов отдать объект городу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.