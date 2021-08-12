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Общество12 августа 2021 12:03

«Каждые два дня»: саратовцы устали от прорывов на Шелковичной

Фото с места выложили в сеть
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Фото выложили в сеть

Фото выложили в сеть

Сегодня, 12 августа, в одном из саратовских сообществ в соцсети выложили фотографии с места прорыва возле Октябрьского ущелья в Саратове.

На снимках видно, как по улице Шелковичная течет вода.

- А Октябрьское ущелье опять плывет! Каждые два дня! - пишет автор поста Оксана Рябинина.

Фото выложили в сеть

Фото выложили в сеть

Напомним, «КВС» регулярно становятся участниками скандалов. Так, например, вчера во время проверки по местам проблемного коммунального ремонта выявили три опасных для жизни горожан котлована. Вчера саратовцы жаловались в соцсети на брошенную яму, а губернатор Саратовской области Валерий Радаев отчитал за неспособность решить вопрос с коммунальщиками мэра Михаила Исаева.

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