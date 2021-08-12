Саратов догнал Волгоград по размеру городского бюджета

Роман Бусаргин

Благодаря поддержке федерального бюджета, помощи председателя ГД Володина и

работе областной межведомственной комиссии по мобилизации доходов увеличился бюджет Саратовской области. Об этом заявил председатель правительства Роман Бусаргин.

По его словам, ситуация стабилизировалась и в районах области.

- Это можно увидеть на примере города Саратова. Объем его бюджета сравнялся с городом-миллионником Волгоградом.

Благодаря росту бюджетных поступлений по итогам первого квартала 2021 года расходы на одного жителя города составляют 30 717 рублей в год. По этому показателю Саратов в числе лидеров в ПФО, - заявил Бусаргин в своем телеграм-канале.