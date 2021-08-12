Леониду Сметанникову исполнилось 78 лет

Леонид Сметанников
Фото: Екатерина Семенова
Сегодня, 12 августа, народный артист СССР, почетный гражданин Саратова, профессор Саратовской государственной консерватории, солист Академического театра оперы и балета Леонид Сметанников отмечает 78-летие.
Сметанников родился в селении Фершампенуаз Нагайбакского района Челябинской области. Жил вместе с эвакуированной на Южный Урал матерью-немкой поволжья. После войны семья перебралась в Украину.
В 1962 году Сметанников поступил в Саратовскую консерваторию. В 1999 году стал почетным гражданином Саратова.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.