Леониду Сметанникову исполнилось 78 лет

Леонид Сметанников Фото: Екатерина Семенова

Сегодня, 12 августа, народный артист СССР, почетный гражданин Саратова, профессор Саратовской государственной консерватории, солист Академического театра оперы и балета Леонид Сметанников отмечает 78-летие.

Сметанников родился в селении Фершампенуаз Нагайбакского района Челябинской области. Жил вместе с эвакуированной на Южный Урал матерью-немкой поволжья. После войны семья перебралась в Украину.

В 1962 году Сметанников поступил в Саратовскую консерваторию. В 1999 году стал почетным гражданином Саратова.

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