Пристань б/у за 25 миллионов установили в Вольске

Фото из Instagram главы района Андрея Татаринова

Сегодня, 12 августа, утром в Вольск Саратовской области из Хвалынска прибыла новая пристань Об этом пишет портал «Вольская неделя».

Новой назвать пристань можно лишь условно. Её построили ещё в 1966 году, а в Хвалынске привели в порядок. На эти цели из резервного фонда регионального правительства выделяли 25 млн рублей. Менять причал пришлось из-за того, что старая пристань за зиму совсем пришла в негодность.

Сегодня монтажники закончат работы по закреплению причала. После этого он сможет начать работать.

- Лучше поздно, чем никогда... - написал по поводу прибытия пристани глава района Андрей Татаринов. Местные жители в комментариях высказывают неуверенность в том, что причал стоил 25 млн.

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