Пожилой мужчина попал в больницу после ДТП в Аткарске

На пересечении улиц Вали Макеевой и Ленина столкнулись два авто
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Вчера, 11 августа, в Аткарске Саратовской области произошло ДТП с пострадавшим. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.
В 12:05 на пересечении улиц Вали Макеевой и Ленина, возле дома №107, 42-летний мужчина за рулем KIA SLS столкнулся с Lada Kalina под управлением 61-летнего мужчины.
В результате аварии пожилого водителя пришлось госпитализировать.
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