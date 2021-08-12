Пожилой мужчина попал в больницу после ДТП в Аткарске

На пересечении улиц Вали Макеевой и Ленина столкнулись два авто Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 11 августа, в Аткарске Саратовской области произошло ДТП с пострадавшим. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

В 12:05 на пересечении улиц Вали Макеевой и Ленина, возле дома №107, 42-летний мужчина за рулем KIA SLS столкнулся с Lada Kalina под управлением 61-летнего мужчины.

В результате аварии пожилого водителя пришлось госпитализировать.

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