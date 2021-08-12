Володин предложил изъять здание у Арбитражного суда в Саратове и открыть в нем школу

здание техникума принадлежит сейчас Арбитражному суду

Вячеслав Володин осмотрел здание и территорию бывшего авиационного техникума на улице Советской в Саратове. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

Раннее в нем располагался Саратовский колледж информационных технологий и управления СГТУ. Сейчас объект находится в федеральной собственности и закреплен за Арбитражным судом.

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Здание долгое время пустует, находится в неудовлетворительном состоянии. Территория в запустении, заросла деревьями. «Кто является собственником здания? Арбитражный суд. Вы законники, так почему вы такой пример подаете?» – спросил Володин. Он обратился к региональным властям: «Направляйте представление о ненадлежащем использовании здания. Изымайте. Здесь можно сделать школу. Это центр города. У нас рядом в находящихся школах дефицит мест».

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Вячеслав Володин предложил начать хотя бы с элементарного субботника: «Превратили территорию в джунгли. На набережной почему пилите деревья бездумно? К ним там бережно надо относиться, а здесь наоборот все заросло и в запустении».

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В итоге Володин заявил, что начнется поиск решений для сохранения исторического здания и расположения в нем школы. Сейчас необходимо сформулировать предложения по реставрации и перепрофилированию.

Володин еще раз призвал по таким случаям, когда нанесен ущерб городу, обращаться в прокуратуру. Он привел в пример дом Яхимовича, который разрушается не только от времени, но и от того, что рядом построили высотку. И школу №2, которая оказалась в такой же ситуации. «Жители ответственность несут, когда не платят за коммуналку. А с застройщиками-«миллионерами» вы почему связываться не хотите?» – спросил Вячеслав Володин.