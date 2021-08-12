Юный саратовец попал в больницу после поездки на мопеде

Мальчик перевернулся на мопеде
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Вчера, 11 августа, в Марксовском районе Саратовской области произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.
В 22:30 15-летний мальчик на мопеде Racer ехал от села Караман, не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся.
Подростка пришлось госпитализировать.
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