Юный саратовец попал в больницу после поездки на мопеде

Мальчик перевернулся на мопеде Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 11 августа, в Марксовском районе Саратовской области произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

В 22:30 15-летний мальчик на мопеде Racer ехал от села Караман, не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся.

Подростка пришлось госпитализировать.

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