В Энгельсе из-за пожара эвакуировали жителей высотки

Людей эвакуировали из-за сильного задымления в подъезде Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Днем 11 августа в Энгельсе произошел пожар в 19-этажном высотном жилом доме на улице Студенческая.

Вызов в МЧС поступил в 12.00, на тушение выехали 5 расчетов.

На месте выяснилось, что горит кабель-канал в подъезде с 9 по 19 этажи.

Из-за того. что горела пластиковая обмотка кабеля создалось сильное задымление в подъезде. Из дома были эвакуированы 9 жильцов, никто не пострадал.

Общая площадь пожара составила 30 кв.м.