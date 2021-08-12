Пожилой мужчина погиб в перевернувшемся возле Урбаха автомобиле

Водитель не справился с управлением и опрокинулся Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 11 августа, в Советском районе Саратовской области в ДТП погиб человек. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

В 10:15 на выезде из Урбаха 33-летний мужчина за рулем «ВАЗ-21102» не справился с управлением и опрокинулся.

В результате аварии скончался 57-летний пассажир авто. Ещё одного пассажира, 21-летнего мужчину, отпустили из больницы домой.

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