Самая активная торговля у Саратовской области идет с Турцией и Бразилией

Внешнеторговый оборот Саратовской области в денежном выражении растет

В первом полугодии 2021 Саратовская область увеличила оборот международной торговли на 55 процентов. Такие данные публикует в своем отчете Саратовская таможня.

За первые шесть месяцев 2021 года оборот международной торговли Саратовской области составил один миллиард 543 миллионов долларов США. В основном товары идут на экспорт: на него приходится 71 процент оборота, импорт составляет 29 процентов.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, оборот международной торговли в регионе вырос на 55 процента. Экспорт возрос на 74 процента, импорт – на 22 процента.

Саратовская область активнее всего отправляет на экспорт продукцию химической промышленности и каучук, на них приходится более 42 процентов от общей стоимости вывозимых товаров. Спросом за рубежом пользуются также продовольствие и сельскохозяйственное сырье, металлические изделия, машины, оборудование и транспорт.

Завозит Саратовская область в первую очередь машины, оборудование и транспортные средства: – 39 процентов от совокупной стоимости всего импорта.

Товарооборот со странами дальнего зарубежья составил один миллиард 236 миллионов долларов США. Товарооборот со странами СНГ составил 308 миллионов долларов, он за год вырос на восемь процентов.

Активнее всего Саратовская область ведет торговлю с Турцией, Бразилией, Индонезией, Китаем и Германией.