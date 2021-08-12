Стрельба возле детсада в Саратове: Если это розыгрыш, то неудачный

Заместитель главы администрации Саратова по социальной сфере Александр Бурмак заявил, что информация о стрельбе с балкона возле детского сада № 235 в Агафоновке не подтвердилась.

- После поступления информации о звуках выстрелов вблизи детского сада выехал в дошкольное учреждение, пообщался с заведующей. Она отметила, что жалоб от родителей воспитанников по предполагаемому инциденту не получала. Информация о том, что дети боятся выходить гулять на улицу, также не подтвердилась.

Кроме того, я задал аналогичные вопросы родителям, которые как раз пришли забирать детей из сада. Они впервые услышали о звуках выстрела, ребята им также ни о чем таком не рассказывали, - заявил Бурмак.

Он отметил, что сотрудники полиции провели опросы местных жителей, осмотр территории и поквартирный обход дома напротив. Проверочные мероприятия также не подтвердили первоначальное сообщение о стрельбе.

- Дал поручение своему заместителю Ларисе Максиной повторно совместно с полицией изучить вопрос, а также проверить анонимную жалобу на предмет фейка. Если это был чей-то розыгрыш, то неудачный, - прокомментировал ситуацию Александр Бурмак.