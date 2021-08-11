Похитивших двух девочек саратовцев арестовали на два месяца

фото: СУ СК по Саратовской области

Сегодня, 11 июля, состоялся суд над двумя жителями Саратова, которые обвиняются в жестоком избиении мужчины и похищении двух его малолетних дочерей. Подозреваемых решено оставить под арестом на два месяца.

Напомним, инцидент произошел ночью 9 августа в доме на улице 40 лет Октября. Двое мужчин 38 и 32 лет приехали к 45-мужчине, избили его и похитили двух малолетних дочерей семи и 12-и лет.

В результате избиения мужчина получил тяжкий вред здоровью. Детей нашли и освободили сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД России по Саратовской области и УР ОП № 3 в составе УМВД по Саратову.

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