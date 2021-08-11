Главы районов Саратова призывают ООО «КВС» начать ремонтировать текущие водопроводы

Руководство ООО "КВС" и персонально директор Сергей Журавлев смотрит на все происходящее спокойно

На ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» только за прошедший июль составлено 56 протоколов за отсутствие своевременной реакции на аварии водопроводов. Штрафы по ним - от 40 до 50 тысяч рублей, за повторное правонарушение – 100-200 тысяч рублей.

На 11 августа в Саратове более 90 проблемных с точки зрения водопроводов адресов, существование многих из которых ООО «КВС» игнорирует, не является на встречи с жителями и представителями муниципалитета. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Саратова в своем телеграм-канале.

- Главы районных администраций Сергей Пилипенко и Игорь Молчанов публично призвали ООО «КВС» работать, - говориться в сообщении.

Ранее жесткой критике подверг чиновников и персонально мэра губернатор Валерий Радаев за неспособность навести порядок в работе водопроводного хозяйства.