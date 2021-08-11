Шахматную доску украли со стола в пешеходной зоне: саратовцы в бешенстве

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На бульваре имени Рахова украли шахматную доску. Она была установлена в рамках пешеходной зоны.

Сегодня, 11 августа, сотрудники администрации Фрунзенского района совместно с полицейскими зафиксирован факт кражи шахматной доски на бульваре имени Рахова. Шахматные столы были отреставрированы летом текущего года.

Сообщение об этом происшествии появилось на странице Фрунзенской администрации в Инстаграм и сразу собрало множество негативных отзывов. Саратовцы оказались крайне возмущены таким бессовестным поведением сограждан.

Администрация просит всех горожан, обладающих какой-либо информацией по данному правонарушению, не оставаться равнодушными и обращаться в администрацию по номеру: 67-02-57.

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