Володин направит обращение в прокуратуру по Петровской районной больнице

Володин подаст обращение в прокуратуру по ситуации в Петровской районной больнице

Вячеслав Володин в ходе визита 11 августа в Саратовскую область осмотрел Базарно-Карабулакскую районную больницу. Говоря об участии больниц в федеральной программе модернизации первичного звена, Володин привел негативный пример с Петровской районной больницей, которая не попала в эту программу.

- Эта больница должна быть в федеральной программе, так как находится в тяжелейших условиях. Кто не включил ее? Пусть теперь разберутся правоохранительные органы. Направлю запрос в прокуратуру. Депутат обязан на это внимание обращать. Главные врачи формировали список. А у главного врача Петровской больницы оказалась через дорогу платная больница. И еще две частных клиники. А в хирургии районной больницы потолок проваливается. Надо всех уволить, кто к этому причастен. Создали кормушку за счет людей. От этого жители пострадали, – заявил Вячеслав Володин.

Министр здравоохранения региона ответил, что будет персонально отвечать за ситуацию в этой районной больнице и разберется в ней в течение двух месяцев.

Володин предложил построить диагностический межрайонный центр в Базарном Карабулаке, чтобы люди из близлежащих районов не ездили в Саратов, не стояли в очередях и не шли в платные больницы, а получали бесплатную медпомощь.