Полиция и администрация Саратова проверят сообщение о стреляющих с балкона дебоширах

Злополучная квартира на шестом этаже

Сегодня, 11 августа, полиция и администрация Саратова оперативно отреагировали на сообщение о стреляющих с балкона дебоширах в Агафоновке.

Заместитель главы администрации Саратова по социальной сфере Александр Бурмак сообщил следующее:

«Безопасность детей превыше всего! Из СМИ узнал о том, что жители Октябрьского района взволнованы из-за якобы часто раздающихся выстрелов из пневматического пистолета вблизи детского сада № 235.

Обязательно сегодня лично поеду на место и выясню, что случилось. Если информация подтвердится – будут приняты необходимые меры. Думаю, что скорее всего это дело рук подростков-хулиганов. Возьму ситуацию на личный контроль!»

Полиция также не осталась равнодушной. Начата проверка обстоятельств случившегося.

Напомним, пост с такой жалобой появился сегодня утром в социальной сети. Горожанин, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что в доме по адресу 2-й Детский проезд, 13/17 на шестом этаже есть квартира, где проживают сомнительные личности. По заверениям саратовца, ее обитатели любят выпивать, скандалить, и стрелять из пневматического пистолета в сторону детского сада.

«Дети боятся выходить», - сообщил обеспокоенный горожанин.

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