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Спорт11 августа 2021 16:46

Кому нравится жара в Саратове: «Экстремалы» ежедневно тренируются на стадионе «Локомотив»

Источник:kp.ru
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Фото с соревнований по пожарно-спасательному спорту в Саратове

Фото с соревнований по пожарно-спасательному спорту в Саратове

Главный тренер мужской сборной России по пожарно-спасательному спорту заявил, что изнуряющий зной в Саратове отлично подходит его парням, потому что очень похоже на ситуацию в условиях реального пожара.

- У нас по две тренировки в день – утром и вечером. Жара нам не мешает. Наоборот, хорошо. Похоже на "боевые" условия. Жар костей не ломит, – рассказал главный тренер сборной России Игорь Генералов.

В Саратов сборная в составе 16 спортсменов и трех тренеров прибыла 7 августа. Два года назад в Саратове прошел Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту. В этом году Саратов выбран тренировочной базой для подготовки мужской сборной команды страны к предстоящему в сентябре Чемпионату в Казахстане.

Учебная башня собрана, оборудование для тренировок выставлено. Спортсмены тренируют подъем по штурмовой лестнице, преодоление 100-метровой полосы, пожарную эстафету, боевое развертывание.