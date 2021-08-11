Николай Панков: в этом году отремонтируют 70 процентов муниципальных тротуаров

К благоустройству необходим комплексный подход

Сегодня, 11 августа, в Балаково прибыл с рабочим визитом спикер Госдумы Вячеслав Володин. Вместе с жителями и представителями местной власти он обсудил проекты по благоустройству. По мнению депутата Николая Панкова, к этому вопросу необходим комплексный подход, чтобы было комфортно не только на центральных улицах города.

Намечаются зоны для детских или спортивных площадок

В этом году планируется привести к нормативному состоянию все подходы к объектам социальной сферы Балакова. Это 70 процентов всех тротуаров, состоящих на балансе муниципалитета.

Жители отмечают, что за несколько десятилетий впервые ведутся такие масштабные работы по благоустройству городской среды. Строится новый парк «Центральный», ремонтные работы ведутся на территории одиннадцати скверов и бульваров, восстанавливаются дороги и тротуары.

Многие горожане призывают начать ремонт дворовых территорий. Был рассмотрен новый проект по ремонту дворов. Намечались зоны, где будут расположены детские или спортивные площадки.

К обсуждению благоустройства дворовых территорий приглашаются члены общественных советов.

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