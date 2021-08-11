Завтрашнее представление в Саратовском цирке все-таки перенесут

Оля Симонова

Сегодня, 11 августа, директор цирка имени братьев Никитиных Татьяна Гаранина подтвердила, что завтрашнее представление «Принц Цирка» придется отложить на время устранения последствий вчерашнего пожара.

Представление, которое должно было состояться в четверг, 12 августа, переносится на среду, 18 числа. Оно стартует в 18:00. О переносах спектаклей 14 и 15 августа информация поступит позже.

В пресс-службе цирка сообщили, что представления постараются возобновить как можно скорее.

Напомним, возгорание саратовского цирка было зафиксировано вчера в 13:53. Очаг возгорания оказался под куполом цирка, в зале огня не было. Как позже выяснилось, искры попали на утеплитель во время проведения сварочных работ, что и стало причиной пожара.

Из здания пришлось вывести персонал и вынести клетки с птицами. Их поставили во дворе цирка. Африканские львы в момент пожара оставались внутри здания.

Пожарно-спасительные подразделения выехали по вызову № 3, т.е. задачу посчитали сложной, требующей дополнительных ресурсов. На месте тушения присутствовали 15 экипажей. Пожарным удалось справиться с огнем за 1,5 часа.

В момент возгорания большая часть цирковой труппы находилась в селе Балтай, где было организовано шоу для детей из малообеспеченных семей.

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