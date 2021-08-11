Улицу Чапаева закроют в Саратове на три дня

Завтра, 12 августа, в центре Саратова будет ограничено движение автомобильного транспорта, о чем информирует Саратовский филиал «Т Плюс».

Специалисты коммунальной службы проводят работы по реконструкции тепломагистрали по улице Чапаева. Они начнутся завтра, 12 августа, в 8:00. С этого времени будет прекращено движение транспорта на пересечении улиц Чапаева и Соколовая.

Работы должны продлиться до 15 августа включительно. На месте ремонта будут выставлены предупреждающие знаки и ограждения.

Энергетики приносят свои извинения и просят горожан соблюдать осторожность и заранее планировать маршрут своего передвижения.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.