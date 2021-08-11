Стать программистом бесплатно возможно в саратовском колледже ИРБиС

В ИРБиС открыты дополнительные бюджетные места

В ИРБиС открыты дополнительные бюджетные места на специальности «Информационные системы и программирование».

В Бизнес-колледже Института Развития Бизнеса и Стратегий открыты дополнительные бюджетные места для абитуриентов специальности «Информационные системы и программирование». Набор студентов уже начинается: первая волна состоится 13 августа, вторая – 20 августа.

Процесс обучения проходит на новейшем оборудовании

Начать получать профессиональное образование и стать программистом можно уже после 9 класса. Срок обучения по специальности составляет 3 года 10 месяцев.

- Квалифицированные программисты сегодня особенно востребованы, а их труд высоко оплачивается. Но, как и в любой профессии, нужно быть асом своего дела. Образовательная стратегия ИРБиС по специальности «Информационные системы и программирование» нацелена на обучение высококлассных специалистов, знания и опыт которых будут востребованы в российских и зарубежных компаниях и организациях. В связи с этим в Институте есть ряд особенностей, позволяющих сделать образование максимально качественным, эффективным и интересным – говорит учредитель ИРБиС Варвара Даньшина.

Одна из таких особенностей – это сильные традиции наставничества, когда опытные специалисты, обладающие большим стажем работы в профессии, поддерживают студентов, помогают им, делятся своими знаниями и практиками. В этом году у студентов специальности «Информационные системы и программирование» будет уникальная возможность общаться и работать со специалистом, обладающим опытом работы в Силиконовой долине (Калифорния).

Профессорско-преподавательский состав ИРБиС также обладает серьезным опытом работы по тем направлениям, которым обучаются студенты, постоянно повышая свою квалификацию, опыт, обновляя знания и навыки.

Процесс обучения по специальности «Информационные системы и программирование» проходит на новейшем оборудовании с использованием всех современных программ, необходимых для полного погружения и освоения специальности. Учебный план включает самые современные дисциплины, обучение по которым позволит ребятам еще будучи студентами начать подрабатывать и зарабатывать первые деньги на собственной профессии.

ИРБиС ждет абитуриентов по адресу г. Саратов ул.Университетская д.36, строение 1. Справки по телефону 8 (8452) 40 17 11.

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