Отключение воды в районе Техстекло в Саратове

Сегодня, 11 августа, проходит очередной отключение воды в Ленинском районе Саратова, о чем информирует ООО «КВС».

Идет ремонт линии водопровода в районе Техстекло. Авария произошла по адресу Зеркальная, 5. На время проведения работ ограничена подача холодной воды по следующим адресам: Зеркальная, 3, 5, 7, 3а, 5а, 7а, 5б, 3б, 1а.

Восстановить водоснабжение коммунальщики планируют к 20:00.

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