Саратовцев ждет жара +40 градусов и гроза

Жара не сдает позиций
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Сегодня, 11 августа, ГУ МЧС Саратовской области вновь сообщило о том, что погода в регионе остается неблагоприятной: жара не отступит.
Завтра днем 12 августа во многих районах Левобережья столбик термометра поднимется до+40 градусов. В Саратове в разгар дня температура колеблется от +35 до +37 градусов.
Ночью и днем 12 августа в некоторых районах Саратовской области ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра достигнет 15 - 20 м/с.
По 16 августа в регионе сохраняется повышенная пожарная опасность: 5 класс.
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