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Общество11 августа 2021 13:44

Саратовцев ждет жара +40 градусов и гроза

Источник:kp.ru
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Жара не сдает позиций

Жара не сдает позиций

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 11 августа, ГУ МЧС Саратовской области вновь сообщило о том, что погода в регионе остается неблагоприятной: жара не отступит.

Завтра днем 12 августа во многих районах Левобережья столбик термометра поднимется до+40 градусов. В Саратове в разгар дня температура колеблется от +35 до +37 градусов.

Ночью и днем 12 августа в некоторых районах Саратовской области ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра достигнет 15 - 20 м/с.

По 16 августа в регионе сохраняется повышенная пожарная опасность: 5 класс.

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