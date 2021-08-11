Саратовцев ждет жара +40 градусов и гроза

Жара не сдает позиций Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 11 августа, ГУ МЧС Саратовской области вновь сообщило о том, что погода в регионе остается неблагоприятной: жара не отступит.

Завтра днем 12 августа во многих районах Левобережья столбик термометра поднимется до+40 градусов. В Саратове в разгар дня температура колеблется от +35 до +37 градусов.

Ночью и днем 12 августа в некоторых районах Саратовской области ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра достигнет 15 - 20 м/с.

По 16 августа в регионе сохраняется повышенная пожарная опасность: 5 класс.

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