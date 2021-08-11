Непризнанные аварийными пятиэтажки и бараки разрешено сносить в Саратове

Сегодня, 11 августа, было опубликовано постановление правительства Саратовской области, согласно которому в рамках «развития территории» разрешается сносить дома, которые не были признаны аварийными. Документ подписан председателем правительства Романом Бусаргиным.

В тексте постановления «О комплексном развитии территории жилой застройки в Саратовской области» указано, что помимо сноса аварийных домов, допускается демонтаж строений, соответствующих следующим критериями: многоквартирные дома, построенные до 1975 года, бараки, в том числе с утепленным фасадом, дома меньше четырех этажей, а также панельные и кирпичные пятиэтажки с деревянными перекрытиями и многоквартирные дома, в которых не проведен водопровод.

Земельные участки, расположенные на территории, которую предполагается развивать, могут быть изъяты для государственных или муниципальных нужд. Исключение составляют участки, предназначенные для размещения объектов федерального значения, однако и в их случае вопрос о сносе может быть решен по согласованию с федеральными властями.

Напомним, ранее, во время рабочего визита в Саратов, спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о масштабных планах по преобразованию прибрежной зоны города. Николай Панков поддержал парламентария и поделился планами на постройку сквера и бани в Волжском районе.