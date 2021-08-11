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Происшествия11 августа 2021 12:16

Живым нашелся темноволосый юноша из Заводского района

Завершены поиски 21-летнего пропавшего саратовца
Источник:kp.ru
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Сегодня, 11 августа, волонтеры «Лиза Алерт» сообщили о том, что пропавший ранее молодой саратовец нашелся живым. Сообщение появилось на их странице в социальной сети.

Домой благополучно вернулся 21-летний Кирилл Индриков, проживающий в Заводском районе города. Напомним, молодого человека искали с 1 августа. Он ушел из дома, и с тех пор его местонахождение не было известно.

Сейчас волонтеры саратовского отделения «Лиза Алерт» благодарят участников поиска за помощь и просят неравнодушных граждан снять репосты в социальных сетях.