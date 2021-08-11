По детскому саду в Саратове стреляют с балкона многоэтажки

С этого балкона, как утверждают очевидцы, стреляют из пнематического оружия, причем в сторону детсада

Сегодня, 11 августа, житель Агафоновки Октябрьского района Саратова пожаловался на стреляющих в сторону детского сада соседей-дебоширов. Пост выложен в одном из городских пабликов, автор сообщения пожелал остаться анонимным.

- Ежедневно по адресу 2-й Детский проезд, 13/17 с шестого этажа стреляют из пневматического пистолета в сторону детского садика, - пишет обеспокоенный горожанин, - Стреляют с того балкона, где стоит человек на фото. Дети бояться гулять во дворе, они пугаются выстрелов. Пытались поговорить со стрелками, но не были услышаны, - объясняет анонимный пользователь.

Горожанин пояснил, что причины стрельбы неизвестны, а в проблемной квартире проживает множество людей, которые ведут разгульный образ жизни.

- В Агафоновке ни одного патруля нет ни днем, ни ночью. Начальник полиции должен решить вопрос! – призвал местный житель.