Собаки захватили новую детскую площадку в Заводском районе

Собаки на детской площадке

Вчера, 10 августа, жители Саратова пожаловались на то, что в Заводском районе стая бродячих собак оккупировала детскую площадку. Животные живут огромной стаей в районе 20-го квартала.

- Брачные игры собак на детской площадке. С утра до вечера рядом с играющими детьми. Про лaй по ночам, думаю, говорить не нужно... запросы на отлов и стерилизацию администрацией игнорируются. Надеюсь, кто-нибудь обратит внимание, - пишет обеспокоенный горожанин.

На предоставленной записи видно, что собаки на детской площадке ведут себя относительно мирно, однако их действительно много.

Напомним, 6 августа в Заводском районе Саратова начал прием собак новый приют для безнадзорных животных. Он появился благодаря инициативе председателя ГД Вячеслава Володина. По словам побывавшего там председателя правительства Романа Бусаргина, приют должен стать хорошим подспорьем для решения проблемы бродячих собак на улицах города. Сейчас здесь уже содержится 90 собак, а всего он способен вместить около 320 особей. Администрация приюта планирует в ближайшее время заключить с муниципалитетом контракт на отлов животных аналогичный тому, что заключен с «Дорстроем».