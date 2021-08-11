В Саратовской области резкий скачок заболеваемости коронавирусом зафиксирован среди детей

256 новых случаев заболевания коронавирусом нашли на территории Саратовской области за минувшие сутки. Всего заразились 75 900 человек.
Выписали с начала пандемии 70 556 человека за сутки – 239.
В Саратове нашли 102 новых случая, в Энгельсском районе – 35, а в Балаковском – 17.
Среди заболевших 18 детей до шести лет, 22 ребенка от семи до 17-ти и 51 человека старше 60 лет.
Пневмонию выявили у 90 пациентов. Бессимптомно переносят болезнь 11 саратовцев.
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