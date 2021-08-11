Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 августа 2021 9:17

В Саратовской области резкий скачок заболеваемости коронавирусом зафиксирован среди детей

Заразились 18 детей до шести лет
Дарья ВасенинаДарья Васенина
КомментироватьОставить комментарий(0)

256 новых случаев заболевания коронавирусом нашли на территории Саратовской области за минувшие сутки. Всего заразились 75 900 человек.

Выписали с начала пандемии 70 556 человека за сутки – 239.

В Саратове нашли 102 новых случая, в Энгельсском районе – 35, а в Балаковском – 17.

Среди заболевших 18 детей до шести лет, 22 ребенка от семи до 17-ти и 51 человека старше 60 лет.

Пневмонию выявили у 90 пациентов. Бессимптомно переносят болезнь 11 саратовцев.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.