Мертвые голуби и мусор: фонтан у «Рубина» возмутили саратовцев

Трупы птиц в фонтане у "Рубина"

На днях саратовцы пожаловались на то, что в «Фонтане «Рубин» плавают мусор и трупы птиц. Горожане делятся неприглядными снимками в социальных сетях.

Фонтан «Рубин» находится в Кировском районе, в сквере между улицами Высокой и Жуковского. В городских пабликах появились фото, на которых видно, что в воде плавают пластиковые бутылки, перья и даже мертвые голуби. Сам фонтан выглядит обветшалым: бетонные конструкции частично расколоты, плитка выцвела и частично отвалилась.

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В ответ на претензии горожан администрация района сообщила о том, что вода в фонтане была очищена. Чиновники выложили новые фото: без голубей и бутылок.