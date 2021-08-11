Здание саратовского ФСБ исключили из списка памятников

В Саратове здание регионального управления ФСБ исключили из списка объектов культурного наследия. Приказ подписали 6 августа.
20 лет назад построенное в 50-х годах прошлого столетия здание на пересечении Вольской и Дзержинского включили в реестр памятников.
Решение было принято через суд, а не после историко-культурной экспертизы.
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