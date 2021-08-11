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Происшествия11 августа 2021 0:00

Мужчине перерезало горло диском болгарки

Источник:kp.ru
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Диск с болгарки сорвался и перерезал вледельцу инструмента горло

Диск с болгарки сорвался и перерезал вледельцу инструмента горло

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Распиловка металлоконструкций закончилась трагедией в селе Петропавловка Новоузенского района Саратовской области.

По предварительным данным СУ СКР по Саратовской области, 10 августа 44-летний житель села пришел к знакомому, чтобы помочь с распилом металла старых ворот. Во время работы болгаркой с нее сорвало диск и он вонзился в шею мужчине.

Пострадавший потерял много крови и скончался на месте с перерезанным горлом.

Следователями проводится проверка по факту этой смерти, назначено судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти мужчины.