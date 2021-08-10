В Саратов не пустили баранов

На пограничном пункте пропуска в Озинках таможенники совместно с ФСБ пресекли проникновение в Саратовскую область опасных баранов. Животных в количестве 153 голов вернули обратно в Казахстан.

Мелкий рогатый скот не понравился таможенникам не сам по себе, а потому, что представители регионального Управления Россельхознадзора при изучении сопроводительных документов нашли нарушения ветеринарных требований. Нашлось отсутствие диагностических исследований на туберкулез, а также обнаружилось отсутствие сведений о лаборатории проводившей исследования на бруцеллез.

В соответствии с требованиями ветеринарного законодательства ввоз баранов был запрещен, выдано предписание на возврат в Казастан.