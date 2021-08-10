Выделены деньги на восстановление в районах Саратовской области после урагана 21 июля

Сегодня, 10 июля, председатель регионального правительства Роман Бусаргин подписал постановление о выделении 13,199 млн на аварийно-восстановительные работы в Калининском районе. Планируется устранить повреждения от урагана 21 июля.

Текст постановления опубликовал Роман Бусаргин в своём Telegram-канале

1,39 млн пойдет на ремонт кровли дома культуры в селе Новые Выселки, 3,625 – на аналогичные цели в Сергиевке. Часть денег пойдет на устранение повреждений крыш школ в Анастасьино, Сергиевке, Свердлово, Казачке, Степном и Новых Выселках.

Текст постановления опубликовал Роман Бусаргин в своём Telegram-канале

Помимо этого, на те же цели выделили 3,704 млн Екатериновскому и 6,086 млн Озинскому районам.

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