Дожди вернулись в Саратовскую область

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 11 августа.

В регионе облачность переменная, местами пройдут дожди. Ветер веет с Востока со скоростью от 4 до 9 метров в секунду, порывы – до 14 м/с. Температура воздуха будет изменяться днём в диапазоне от 34 до 39 градусов выше нуля.

Ночью ветер скорректирует направление на северо-восточное и усилится до 5-10 метров в секунду. Термометры покажут от 18 до 23 градусов тепла.

В Саратове сейчас +22°С. К 10 утра температура поднимется до +29°С, а максимально воздух прогреется до +35°С. Минимальная ночная температура составит +22°. Ветер северо-восточный – от 3 до 5 метров в секунду, редкие порывы – до 10м/с. Малооблачно.

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