Артисты саратовского цирка выступали перед детьми в Балтае, несмотря на пожар в Саратове

Ольга Симонова

Директор саратовского цирка Татьяна Гаранина рассказала, что известие о сегодняшнем пожаре пришло как раз перед началом благотворительного шоу в селе Балтай. Труппа цирка имени братьев Никитиных выехала в район в рамках акции ФКП Росгосцирк «Цирк - детям села».

- О пожаре стало известно как раз, когда начиналось представление. Несмотря на такую непростую ситуацию представление прошло успешно: в Балтае удалось показать практически все номера. Не смогли привезти только львов. С нами были артисты из Маркса. После извести о пожаре в Саратов срочно выехала только я и администратор. Остальные артисты остались выступать. Малообеспеченные дети съехались со всего района и мы не могли оставить их без праздника, — делится впечатлениями директор цирка.

Напомним, сегодня в 13:53 поступило сообщение о пожаре в саратовском цирке. Весь купол здания заволокло дымом, хотя внутри зала огня не было. Тушение пожара заняло 1,5 часа. Сотрудникам пришлось эвакуировать животных. Клетки с попугаями выносили во двор цирка. Африканских львов приняли решение не выводить.

областное управление безопасности жизнедеятельности населения

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