Двух пострадавших в аварии автобуса под Калининском перевезли в Саратов

Авария автобуса под Калининском Фото: СУ СКР по Саратовской области

На данный момент в Калининской районной больнице Саратовской области остаются четыре человека, пострадавшие в аварии автобуса «Белгород – Саратов», который перевернулся на трассе ночью 9 августа. Все они находятся, по оценке медиков, в состоянии средней степени тяжести.

Как рассказали в региональном минздраве корреспонденту «КП-Саратов», ещё двое пострадавших для оказания медпомощи были перевезены в клинику в областном центре. Они также в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, в перевернувшемся автобусе находилось двое водителей и 20 пассажиров. За медицинской помощью обратились 13 человек, в том числе 12 летняя девочка. Среди госпитализированных детей нет.