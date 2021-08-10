В саратовском дворе нашли мертвого незнакомца

Следователи Волжского района Саратова начали проверку по факту обнаружения вчера, 9 августа, тела неизвестного.

По предварительным данным, около 16:30 во дворе дома на Соколовой местные жители наткнулись на не подающего признаки жизни мужчину и вызвали скорую. Прибывшие медики констатировали смерть. Сейчас устанавливается личность погибшего.

Следователь и судмедэксперт осмотрели место происшествия и тело. Призаков насильственной смерти обнаружено не было.

Экспертиза установит точную причину смерти. Сотрудники регионального СУ СК устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе.

Напомним, утром того же дня врачи скорой приехали на пересечение Соколовой и Вольской к мужчине без сознания.

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