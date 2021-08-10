Саратовцы избили горожанина и похитили двух его маленьких дочерей

Следователи Кировского района Саратова завели уголовное дело после похищения двух маленьких девочек.

По данным следствия, ночью 9 августа двое мужчин 32-х и 38-ми лет приехали к 45-летнему мужчине на 40 Лет Октября. Саратовцы перелезли через забор частного дома и подошли к входной двери. На шум вышел хозяин дома. Тогда злоумышленники избили его и, зайдя в дом, забрали оттуда двух девочек семи и 12-ти лет. Затем детей отвезли и удерживали в квартире на Артиллерийской.

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью уголовного розыска ГУ МВД области и третьего отдела полиции нашли и освободили детей.

Подозреваемых задержали. Решается вопрос о мере пресечения, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Расследование уголовного дела продолжается.

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