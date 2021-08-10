Татьяна Гаранина: об отмене представлений в цирке речь не идет

Площадь пожара составила 50 кв.м

Директор цирка имени братьев Никитиных Татьяна Гаранина подвела предварительные итоги после сегодняшнего пожара.

По словам главы учреждения, ни одна искра под купол цирка не попала, огня внутри не было. Однако во время тушения здание заливали потоки воды.

- Сейчас мы все просушиваем и собираем воду, — сообщает Татьяна Гаранина, — Мы оцениваем ситуацию, есть еще завтрашний день. Об отмене грядущих представлений речь пока не идет. Артисты сейчас возвращаются из села Балтай. Каждый смотрит, есть ли у него все необходимое для номера.

Общий ущерб от пожара еще предстоит оценить.

Татьяна Гаранина также подтвердила ранее поступившую информацию о том, что пожар произошел из-за нарушения техники безопасности при проведении сварочных работ.

- Ведутся дополнительные сварочные работы, потому что после сдачи объекта у нас были претензии. Пожар произошел из-за рабочих, это полностью их вина, — рассказала директор цирка.

Напомним, сегодня в 13:53 поступила информация о возгорании в саратовском цирке. Купол был затянут дымом. Позже выяснилось, что площадь очага возгорания составила 50 кв.м. Сначала загорелся утеплитель под куполом, потом огонь распространился на множество небольших очагов.

Пожарные справились с огнем за 1,5 часа.

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