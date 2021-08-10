Остававшегося с собаками саратовского мальчика отдали в реабилитационный центр

Сегодня, 10 августа, стало известно о судьбе саратовского «Маугли». Напомним, вчера мы писали о том, как на портале «Лица губернии» разместили обращение к детскому омбудсмену Татьяне Загородней. Автор текста рассказал о ребенке, которого, якобы, запирают дома с восьмью собаками и заставляют следить за животными.

Вчера Загородняя рассказала, что аппарат уполномоченной подключился к истории. Сегодня стали известны новые подробности:

- Оказалось, что там четыре собаки – два щенка и две собаки. Ситуация действительно сложная. Там опекаемый ребенок и опекун. Мальчику 11 лет, - рассказала Загородняя, уточнив, что взрослый с ребенком приехали в Саратов в гости. Остановились они в доме на Челюскинцев.

Ребенка забрали в социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних.

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