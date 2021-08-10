Житель Калининского района убил отчима при попытке защитить мать

Суд вынес приговор 23-летнему жителю Калининского района Саратовской области. Молодой человек убил отчима, пытаясь защитить от него свою мать. Подробности инцидента сегодня, 10 августа, сообщили в СУ СК региона.

Драма разыгралась 28 июля 2020 года в селе Широкий Уступ. Молодой человек помогал матери по хозяйству у себя во дворе. Около 17:00 к ним подошел его 51-летний отчим. Мужчина был пьян и агрессивен. Он набросился на свою 43-летнюю супругу с упреками, а затем ударил ее по лицу. Женщина упала на землю, но поднялась и выбежала на улицу.

Увидев случившееся, молодой человек подошел к отчиму и несколько раз ударил его кулаком, а затем добил ногами. Пострадавшая женщина позвала фельдшера. Прибывший медик констатировал смерть 51-летнего мужчины.

На предварительном следствии молодой человек вину не признал. Суд приговорил его к 6,6 годам в колонии строгого режима.

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