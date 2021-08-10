Сергей Крылов спел юным музыкантам в Екатериновке. Фото министерства культуры Саратовской области

Известный артист Сергей Крылов, накануне, 9 августа, провел встречу с духовым оркестром «Аккорд» в Екатериновке.

Популярный в 90-е годы главным образом по известному хиту "Девочка моя" Крылов провел мастер-класс для юных музыкантов, а также рассказал о своем творчестве, самая известная часть которого прошла до рождения этих ребят.

— Чтобы музыка дышала, ее надо почувствовать, — заявил Сергей Крылов в ходе встречи. Ребята показали ему фрагмент концертной программы, исполнили военные композиции и композиции, посвященные 60-летию первого полета человека в космос. Сергей Крылов пригласил юных музыкантов на I Молодежный форум исполнителей им. А.Г. Шнитке «Светлый ангел», который пройдет 23 по 29 августа в Энгельсе Саратовской области.

«Аккорд» сможет принять участие в торжественной встрече участников форума и гостевом концерте, который состоится 23 августа в Музыкально-эстетическом лицее им. А.Г. Шнитке.