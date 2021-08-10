Восстановление саратовского цирка после пожара займет две недели

В саратовском цирке имени братьев Никитиных закончили тушить пожар. Подробности сообщила пресс-служба губернатора Валерия Радаева. После многолетней реконструкции цирк успел проработать всего месяц.

Напомним, региональное МЧС получило сообщение о возгорании сегодня, 10 августа, в 13:53. Тогда губернатор Валерий Радаев поручил зампреду Александру Соловьеву выяснить причины пожара и поспособствовать в оперативном устранении последствий. Позднее назвали причину возгорания.

- На объекте горела деревянная обрешётка, из-за чего произошло сильное задымление помещений. Повреждения связаны с задымлением и проливкой очагов возгорания. Основные конструкции цирка, внешний периметр – не повреждены. По словам зампреда Александра Соловьева срок восстановительных работ предположительно займет две недели, - говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

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