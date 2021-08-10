21-летний черноглазый брюнет пропал в Заводском районе

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Саратовской области

Сегодня, 10 августа, волонтеры «Лиза Алерт» сообщили о пропаже молодого саратовца. Разыскивается житель Заводского района.

Пропал 21-летний Кирилл Индриков, которого ищут с 1 августа. Рост пропавшего составляет 160 сантиметров, он худощавого телосложения, имеет черные волосы и глаза.

В день исчезновения на пропавшем были черная в тонкую белую полоску футболка, черные с белыми лампасами шорты и черные с белыми вставками сланцы.

Все, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, могут обращаться по телефонам 8 937 224 06 60, 8 927 122 18 25, инфорг Людмила Соловушка.

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