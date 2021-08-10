Пожар в саратовском цирке потушен: названа причина возгорания

Пожар в саратовском цирке был ликвидирован за 1,5 часа
Фото: Саратовская областная служба спасения
Причиной сегодняшнего пожара в цирке имени братьев Никитиных в Саратове стало нарушение техники безопасности. Таковы предварительная версия, озвученная министерством информации региона.
На данный момент пожар потушен. Специалисты справились с огнем за 1,5 часа.
Причиной возгорания стало нарушение техники безопасности при проведении строительных работ. По предварительным данным, искра отлетела и подожгла утеплитель и обрешетку купола.
Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, однако дым затянул значительно большую площадь.
Пожарная сигнализация сработала без сбоев. Животные не пострадали и были вовремя эвакуированы. В мининформе отметили слаженность действий пожарных и спасательных расчетов.
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